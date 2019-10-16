«Андерлехт» нарушил правила, назначив Компани на пост тренера

Футбольная ассоциация Бельгии выписала штраф «Андерлехту» за нарушение правил назначения Венсана Компани на должность тренера, сообщает Mirror.
Летом 2019 года Компани вернулся в «Андерлехт», где начинал свою карьеру, в качестве играющего тренера. Однако Венсан на тот момент ещё не получил лицензию UEFA Pro, которая является обязательной для всех тренеров и топ-менеджеров, работающих в чемпионате Бельгии. За этот недочёт «Андерлехт» был наказан максимально возможным штрафом в размере 5 тыс. евро и получил строгий выговор «за недостаточное уважение к соблюдению правил».
«Андерлехт» защищался, указывая, что главным тренером команды являлся Саймон Дэвис. Однако комиссия, созданная комитетом по лицензированию, представила доказательства обратного.
После 10 туров, сыгранных в чемпионате Бельгии, «Андерлехт» набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Лидирующий «Брюгге» имеет 14 очков и на один сыгранный матч меньше.
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