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Черчесов: миллионеры, не миллионеры – это не важно, естественный отбор никто не

Черчесов: миллионеры, не миллионеры – это не важно, естественный отбор никто не
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал положение вещей в современном российском футболе во время участия в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия».

«Нельзя говорить, что это потерянное поколение футболистов. Это неправильная информация. Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры – это уходит на второй план, когда знаем, за что… Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял. Вот вы сказали, что ребята не убирают ноги, бьются, играют… Таких и подбираем, чтобы вы так и говорили.

Дзюба не был списанный. Многие уже, наверное, забыли, но Дзюба в 18 лет уже играл, в 19, в основном составе, когда я «Спартак» тренировал, а тренировал его во второй команде Мирослав Ромащенко. Так что мы давно его знаем. Кстати, не только он, но и Кудряшов, и так далее…

Когда знаешь его характер, просто надо создать те условия, когда его личность, его, другого, третьего футболиста, будет выходить на первый план. Сегодня вот такая ситуация, когда человек сам взрослеет, и его только надо корректировать. Как я говорю, главная задача тренера иногда и не мешать. Если умеешь не мешать, это уже значит, что полдела сделано», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия».

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