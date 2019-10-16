Черчесов: в футбол по блату не играют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отношения между игроками своей команды, в том числе иностранцами, получившими российское граждантво.
«Мы их не просили. Мы никого не просили. Когда просишь, то автоматически становишься должен. Зачем? У нас есть свои футболисты, которые себя проявляют. Кто-то женился на россиянке, кто-то живет 10 лет в России. Если юридически можешь играть за сборную, мы принимаем решение. Есть задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют», — сказал Черчесом в эфире телеканала «Россия».
Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Бельгия (24) — на первом месте. Обе команды уже гарантировали себе путёвки в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт в 12 странах.
Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск. В заключительном матче отбора Евро-2020 Россия на выезде сыграет с Сан-Марино (19 ноября).
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