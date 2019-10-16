Черчесов: Кокорин и Мамаев должны доказать право выступать в сборной своей игрой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможности Павла Мамаева и Александра Кокорина выступать в национальной команде. В сентябре футболисты досрочно освободились из белгородской колонии №4, где отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы.
«На эту тему я один раз уже дал комментарий. Не хочу в эту полемику вообще вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает матч и может играть. Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Но это всё-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия».
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