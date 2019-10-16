Родри: сборной Испании есть над чем работать

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 о Швецией (1:1), подчеркнув, что команде всё ещё есть над чем упорно работать.
«Если мы не выигрываем каждый матч, люди начинают говорить, что мы играем не на своём уровне. Но я должен согласиться с этим. Нашей команде есть над чем работать, чтобы стать лучше», — приводит слова Родри пресс-служба УЕФА.
Испанцы сумели набрать 20 очков за два тура до конца отборочного цикла и теперь не смогут занять в своей группе место ниже второго. Таким образом, «фурия роха» гарантировала себе участие в финальной стадии европейского первенства.
Ранее добиться досрочной квалификации на чемпионат Европы удалось сборным России, Бельгии, Италии, Польши, а также Украины.
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