Чалов: не успел понервничать перед пенальти в матче с Эстонией

Нападающий молодёжной сборной России Фёдор Чалов прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с Эстонией. Встреча прошла на стадионе «Раннастаадион» в Пярну и завершилась со счётом 0:5.
«Мы сегодня хорошо сыграли, смогли выполнить установку тренера: забили быстрый гол, затем второй. В дальнейшем играли уже в своё удовольствие. Нервничал ли, когда пошёл бить пенальти? Не успел.
Мы разбирали игру сборной Эстонии. Ничего сверхъестественного они не показали. Боевитая команда, но мы своё дело сделали. Доволен в целом игрой команды. Здорово, что смогли забить пять мячей. В будущем это нам очень поможет», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.
Сборная России, набрав 8 очков, поднялась на второе место в группе 5 и уступает лишь Польше (10). Тройку лидеров замыкает Болгария (5).
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