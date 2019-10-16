Белотти: Италия намерена взять реванш за пропуск ЧМ-2018

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти прокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 с командой Лихтенштейна. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

«Очень доволен, особенно игрой команды. Мы пытались сделать то, о чём попросил нас тренер. Мы выполняли указания лучше во втором тайме, это было довольно очевидно.

Мы играли с правильным настроем, вся команда следует указаниям тренера на сто процентов. Мы все хотим реванша за то, что произошло два года назад, когда Италия не смогла попасть на ЧМ-2018», – приводит слова Белотти пресс-служба УЕФА.

С турнирной таблицей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».