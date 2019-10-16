Белотти: Италия намерена взять реванш за пропуск ЧМ-2018
Нападающий сборной Италии Андреа Белотти прокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 с командой Лихтенштейна. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
«Очень доволен, особенно игрой команды. Мы пытались сделать то, о чём попросил нас тренер. Мы выполняли указания лучше во втором тайме, это было довольно очевидно.
Мы играли с правильным настроем, вся команда следует указаниям тренера на сто процентов. Мы все хотим реванша за то, что произошло два года назад, когда Италия не смогла попасть на ЧМ-2018», – приводит слова Белотти пресс-служба УЕФА.
С турнирной таблицей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».
Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, одержав девятую победу подряд
- 16 октября 2019
-
08:25
-
08:10
-
07:29
-
07:24
-
06:54
-
06:28
-
05:55
-
04:57
-
04:19
-
03:12
-
03:06
-
02:50
-
02:06
-
01:55
-
01:47
-
01:37
-
01:19
-
01:19
-
00:30
-
00:19
- 15 октября 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:36
-
23:28
-
22:59
-
22:31
-
22:24
-
22:14
-
21:51
-
21:49
-
21:28
-
21:19
-
21:18
Партнерский контент