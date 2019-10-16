Черчесов: как можно постоянно играть в свою игру, если соперник разный?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на критику качества игры национальной команды.

«У нас, согласитесь, каждый раз конкретная игра с конкретным соперником. И к конкретному сопернику надо конкретно готовиться.

Когда говорят, что мы играем в свою игру… Ну… Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Согласитесь, у каждого соперника есть нюансы, которые всегда надо учитывать», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия».

Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Бельгия (24) — на первом месте. Обе команды уже гарантировали себе путёвки в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт в 12 странах.