В «Реале» надеются, что Мбаппе откажется продлевать контракт с «ПСЖ»
Мадридский «Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Как сообщает Marca, «Королевский клуб» намерен занять выжидательную позицию, чтобы приобрести француза летом 2021 года, за год до истечения его контракта с парижанами. В свою очередь «ПСЖ» всеми силами постарается удержать Мбаппе, предложив форварду новый контракт.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На его счету 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его нынешний контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
Мбаппе получил новую травму
- 16 октября 2019
-
09:54
-
09:53
-
09:50
-
09:35
-
09:23
-
09:11
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:29
-
07:24
-
06:54
-
06:28
-
05:55
-
04:57
-
04:19
-
03:12
-
03:06
-
02:50
-
02:06
-
01:55
-
01:47
-
01:37
-
01:19
-
01:19
-
00:30
-
00:19
- 15 октября 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:36
-
23:28
-
22:59
Партнерский контент