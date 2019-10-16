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В «Реале» надеются, что Мбаппе откажется продлевать контракт с «ПСЖ»

В «Реале» надеются, что Мбаппе откажется продлевать контракт с «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, «Королевский клуб» намерен занять выжидательную позицию, чтобы приобрести француза летом 2021 года, за год до истечения его контракта с парижанами. В свою очередь «ПСЖ» всеми силами постарается удержать Мбаппе, предложив форварду новый контракт.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах. На его счету 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Его нынешний контракт с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

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