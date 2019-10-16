Владимир Соловьёв опубликовал фото в футболке сборной России

Российский журналист Владимир Соловьёв опубликовал фотографию в футболке сборной России, которую ему подарил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. На футболке оставил автограф нападающий сборной России Артём Дзюба.

«Станислав Саламович пришёл не с пустыми руками. Спасибо, Дзюба!» — написал Соловьёв в своём «инстаграме».

Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Российская национальная команда одержала семь побед подряд и гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Следующий матч россияне проведут 16 ноября со сборной Бельгии. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:00 мск.