Владимир Соловьёв опубликовал фото в футболке сборной России
Российский журналист Владимир Соловьёв опубликовал фотографию в футболке сборной России, которую ему подарил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. На футболке оставил автограф нападающий сборной России Артём Дзюба.
«Станислав Саламович пришёл не с пустыми руками. Спасибо, Дзюба!» — написал Соловьёв в своём «инстаграме».
Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Российская национальная команда одержала семь побед подряд и гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.
Следующий матч россияне проведут 16 ноября со сборной Бельгии. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:00 мск.
Черчесов: как можно постоянно играть в свою игру, если соперник разный?
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