Де Хеа может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа получил травму левой ноги в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Швеции (1:1), сообщает A Bola.
Из-за повреждения голкипер был вынужден на 60-й минуте попросить замену. В ближайшее время испанец пройдёт медицинское обследование. Из-за травмы он может пропустить матч 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который состоится 20 октября.
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 28-летний вратарь принял участие в восьми матчах чемпионата Англии, в которых пропустил восемь голов.
«Манчестер Юнайтед», набрав 9 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (24) — на 1-м месте.
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