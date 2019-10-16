Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии.
21-летний футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников. В сезоне-2018/19 он отметился 12 результативными передачами, побив рекорд бывших футболистов «Эвертона» Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11).
Фото можно посмотреть в «твиттере» книги рекордов Гиннесса.
«Для меня это большая честь. Я всегда хотел идти вперёд и помогать команде создавать как можно больше моментов. Конечно, партнёры должны забивать голы, потому что футбол — командная игра, а без этого подобный рекорд был бы невозможен", — сказал Александер-Арнольд.
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