Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии.

21-летний футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников. В сезоне-2018/19 он отметился 12 результативными передачами, побив рекорд бывших футболистов «Эвертона» Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11).

Фото можно посмотреть в «твиттере» книги рекордов Гиннесса.

«Для меня это большая честь. Я всегда хотел идти вперёд и помогать команде создавать как можно больше моментов. Конечно, партнёры должны забивать голы, потому что футбол — командная игра, а без этого подобный рекорд был бы невозможен", — сказал Александер-Арнольд.