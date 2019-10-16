Акции сети поликлиник Гинера арестованы судом
Росгосстрах добился ареста доли владельца ПФК ЦСКА Евгения Гинера в сети поликлиник «Медис», сообщает «РБК».
Активы Гинера в этой сети поликлиник оцениваются в 1 млрд рублей. Владелец ЦСКА получил долю в компании от экс-владельца Росгосстраха Данила Хачатурова. Претензии к Гинеру возникли после смены владельца Росгосстраха.
Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы. Иск к компании «Союз» Гинера, владеющей акциями, подал сменивший собственника Росгосстрах. Истец требовал лишить компанию Гинера права на 100% «Медис».
Суд запретил ФНС вносить какие-либо изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся акций сети аптек. Претензии Росгосстраха связаны с суммой, которую новый владелец заплатил за сеть аптек. По мнению истца, сумма была заниженной.
Гинер стал совладельцем бизнеса по утилизации нефтяных и буровых отходов
- 16 октября 2019
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