В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Болгарские правоохранители задержали пятерых футбольных фанатов. Их подозревают в оскорблениях на расовой почве футболистов сборной Англии во время матча квалификации Евро-2020, сообщает Daily Mail.
Матч Болгария — Англия, завершившийся победой гостей со счётом 6:0, был остановлен дважды из-за проявлений расизма на трибунах. Арбитр был готов увести футболистов с поля, но англичане решили продолжить игру.
Диктор на стадионе призывал болельщиков прекратить оскорбления. После этого в перерыве стадион покинула группа фанатов в чёрных одеждах. В результате второй тайм прошёл без инцидентов.
На следующий день после матча стало известно, что глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку.
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