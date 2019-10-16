Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией

В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Футбол / Евро-2020 0

Болгарские правоохранители задержали пятерых футбольных фанатов. Их подозревают в оскорблениях на расовой почве футболистов сборной Англии во время матча квалификации Евро-2020, сообщает Daily Mail.

Матч Болгария — Англия, завершившийся победой гостей со счётом 6:0, был остановлен дважды из-за проявлений расизма на трибунах. Арбитр был готов увести футболистов с поля, но англичане решили продолжить игру.

Диктор на стадионе призывал болельщиков прекратить оскорбления. После этого в перерыве стадион покинула группа фанатов в чёрных одеждах. В результате второй тайм прошёл без инцидентов.

На следующий день после матча стало известно, что глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку.

Болгарский журналист перебил Саутгейта: расизм? Что вы несёте, это преувеличение
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019