Гаскойн — об обвинениях в домогательстве: меня самого целовали 20 лет подряд!

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Гаскойн на суде отверг обвинения в сексуальных домогательствах. В качестве аргумента Гаскойн привёл фотографии, на которых его целуют футболисты и фанаты, сообщает The Sun.
Ранее стало известно, что Гаскойн поцеловал в поезде в губы некую девушку. Сам бывший футболист заявил, что сделал это из жалости, потому что женщину назвали толстой.
«Меня часто называли жирным ублюдком, когда я играл в футбол. Неприятно, когда 30 тысяч человек называют тебя жирным ублюдком.
Я сел рядом с девушкой и сказал ей, что она вовсе не страшная и толстая, а красивая изнутри. После этого я поцеловал её в губы. Там не было никакого сексуального подтекста», — сказал Гаскойн.
Также в качестве доказательства невиновности он предоставил фотографии, на которых его целуют другие футболисты и журналисты. В частности, суду были предоставлены фото с поцелуями от Руни и Марадоны.
«Меня постоянно целовали, получается, что ко мне домогались на протяжении 20 лет?!» — заключил Гаскойн.
- 16 октября 2019
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