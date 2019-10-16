«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Джаном

«Манчестер Юнайтед» может приобрести во время зимнего трансферного окна полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана, сообщает Daily Express.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» ранее выразил недовольство своим положением в туринском клубе. Немец признался, что не чувствует себя счастливым в Турине. В то же время Джан сказал, что не верит в изменение ситуации в нынешнем сезоне.

Джан перешёл в «Ювентус» летом 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 3 матча в итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. Также Эмре не был включён в заявку бьянконери на Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» планирует зимой провести активную трансферную кампанию, чтобы укрепить состав после неудачного начала сезона.