Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в «Инстаграме»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам 2018 года в два раза превзошёл аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси по величине заработков за рекламу в «Инстаграме», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в прошлом году португалец разместил 49 рекламных постов за € 900 тыс. каждый, что в сумме принесло ему € 44,1 млн. Месси отметился 36 постами, каждый из которых принёс ему € 590 тыс. Заработок аргентинца составил € 21 млн.
Роналду и Месси занимают первое и второе места по заработкам за рекламу в «Инстаграме». Третье место у американской супермодели Кендалл Дженнер (€ 14,4 млн), четвёртое занял бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, который заработал чуть менее € 10 млн.
Роналду опережает Месси и по числу подписчиков в «Инстаграме» — 186 млн против 133 млн.
- 16 октября 2019
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