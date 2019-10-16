Икарди: могу пожелать лишь всего наилучшего «Интеру»

Форвард «Интера» Мауро Икарди признался, что испытывает лишь тёплые чувства к «Интеру», из которого он перешёл во французский клуб. В минувшем сезоне Икарди лишили капитанской повязки, было принято решение о продаже аргентинца. В итоге он ушёл в аренду в «ПСЖ».
«Я могу пожелать лишь всего наилучшего «Интеру». Также надеюсь, что Ромелу Лукаку освоится и будет забивать много мячей.
Я не рассчитывал на такую поддержку фанатов в «ПСЖ». С первого дня они меня тепло приветствовали. Я хорошо сыграл с «Реалом», но затем получил небольшую травму. Сейчас со мной всё в порядке.
Если «ПСЖ» встретится с «Интером», покажу свою лучшую игру. Я был бы профессионалом, который отдаёт всё ради своей нынешней команды.
В Милане у меня осталось много друзей. Думаю, с Конте «Интер» может бороться за скудетто. Мне не кажется, что у Лукаку будут какие-либо проблемы, он здорово начал, уже забивает мячи», — цитирует Икарди La Gazzetta dello Sport.
- 16 октября 2019
-
12:55
-
12:42
-
12:37
-
12:26
-
12:14
-
11:50
-
11:48
-
11:44
-
11:35
-
11:29
-
11:08
-
11:05
-
10:56
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:18
-
09:54
-
09:53
-
09:50
-
09:35
-
09:23
-
09:11
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:29
-
07:24
-
06:54
-
06:28
-
05:55
-
04:57
-
04:19
-
03:12