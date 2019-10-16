Икарди: могу пожелать лишь всего наилучшего «Интеру»

Форвард «Интера» Мауро Икарди признался, что испытывает лишь тёплые чувства к «Интеру», из которого он перешёл во французский клуб. В минувшем сезоне Икарди лишили капитанской повязки, было принято решение о продаже аргентинца. В итоге он ушёл в аренду в «ПСЖ».

«Я могу пожелать лишь всего наилучшего «Интеру». Также надеюсь, что Ромелу Лукаку освоится и будет забивать много мячей.

Я не рассчитывал на такую поддержку фанатов в «ПСЖ». С первого дня они меня тепло приветствовали. Я хорошо сыграл с «Реалом», но затем получил небольшую травму. Сейчас со мной всё в порядке.

Если «ПСЖ» встретится с «Интером», покажу свою лучшую игру. Я был бы профессионалом, который отдаёт всё ради своей нынешней команды.

В Милане у меня осталось много друзей. Думаю, с Конте «Интер» может бороться за скудетто. Мне не кажется, что у Лукаку будут какие-либо проблемы, он здорово начал, уже забивает мячи», — цитирует Икарди La Gazzetta dello Sport.