Уолкер посмеялся над Зинченко, который отпраздновал выход Украины на Евро-2020

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер посмеялся над одноклубником украинцем Александром Зинченко, который бурно отпраздновал выход сборной Украины в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
«Я помню своё первое пиво, Зинни», — написал Уолкер в своём «твиттере», прикрепив видео радующегося украинца.
Фраза «I remember my first beer» в английском языке означает вызывающее или глупое поведение.
В матче 8-го тура отборочного этапа Евро-2020 сборная Украины на своём поле обыграла национальную команду Португалии со счётом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе В. Украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую впервые в своей истории.
Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил на Украине и в Польше, поэтому украинская национальная команда автоматически квалифицировалась на турнир. В 2016 году сборная Украины попала на Евро через стадию плей-офф.
- 16 октября 2019
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