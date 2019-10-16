Жиру получил два предложения от клубов MLS
Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру получил два предложения от клубов MLS, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Интерес к форварду проявляют «Нью-Йорк Сити» и «Ванкувер Уайткэпс». Ранее сообщалось, что в услугах Жиру заинтересован миланский «Интер». По информации СМИ, в итальянском клубе Жиру рассматривают в качестве игрока подмены Ромелу Лукаку.
Жиру перешёл в «Челси» в январе 2018 года из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 33-летний француз принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги (один — в основном составе). В сумме форвард провёл на поле 100 минут и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.
Жиру: если «Челси» не даст гарантий, я уйду так же, как ранее ушёл из «Арсенала»
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