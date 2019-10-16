Вратарь «Вальядолида»: Месси умеет развеселить в раздевалке

Вратарь «Вальядолида» Хорди Масип, который ранее выступал за «Барселону», рассказал о характере лидера каталонского клуба — нападающего Лионеля Месси.

«Я не могу сказать о Месси ничего того, что ещё не было сказано. Он спортивный зверь. Он является лучшим из всех, кого я видел в своей жизни. Кроме того я имел удовольствие играть с ним. Я страдал от него на тренировках, но в то же время наслаждался им. Я не видел равного ему.

Месси всегда хорошо относился ко всем молодым футболистам из академии. Сложно поверить, но он весёлый человек, который заставляет партнёров смеяться. Он не такой, как Пике, и не говорит весь день. Но мне было приятно, как он и все остальные относились ко мне в раздевалке», — приводит слова Масипа Mundo Deportivo.