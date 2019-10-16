Ерохин: выход сборной России на Евро — пожалуй, главный подарок на 30-летие

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выход сборной России в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
«Сплочённость сборной России заключается в очень простом моменте. Когда сбор заканчивается и мы разъезжаемся по клубам, общение между футболистами не прекращается. Мы все играем и живём в разных городах, но, если у кого-то из ребят появляются проблемы, остальные готовы поддержать.
Конечно, было очень приятно, что сборная отобралась на Евро-2020 в мой день рождения. Пожалуй, это даже был главный подарок. Я давно знал, что матч сборной будет в мой 30-й день рождения, но только ближе к делу стало понятно, что он станет для нас важнейшим.
Ребята из сборной написали мне пожелания. Партнёры по клубу в стороне тоже не остались. Сергей Богданович Семак пожелал здоровья, меньше травм и больше побед с «Зенитом» и сборной», — приводит слова Ерохина GQ Russian.
Ерохин не был вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) из-за инфекционной болезни, о чём ранее сообщал главный тренер команды Станислав Черчесов.
- 16 октября 2019
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