Источник: матч «Барселона» — «Реал» могут перенести в Мадрид из-за протестов

Грядущий матч Примеры «Барселона» — «Реал» может быть перенесён из столицы Каталонии в Мадрид, сообщает AS. По данным источника, руководство Примеры направила соответствующий запрос клубам в связи с акциями протеста, которые проходят в Барселоне из-за судебных приговоров политическим лидерам.

Матч должен состояться 26 октября на «Ноу Камп». Но в Примере опасаются, что неспокойная обстановка в городе может негативно повлиять на проведение столь важной игры. В связи с этим командам предлагают поменяться кругами. То есть, во втором круге «классико» будет проходить в Барселоне.

Из-за акций протеста «Барселона» уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с «Эйбаром» каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе. Протестные мероприятия приводят к пробкам в городе, поэтому футболисты «Барселоны» не могут добраться до аэропорта. Ранее хавбеку «Барсы» Ивану Ракитичу уже пришлось идти пешком из аэропорта.