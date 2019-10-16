Джикия встретится с фанатами «Спартака» перед матчем с «Рубином»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия проведёт встречу с болельщиками красно-белых перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Георгий Джикия встретится с болельщиками перед матчем „Спартак“ — «Рубин». Перед субботним матчем на «Открытие Арена» у гостей ресторана Platinum будет возможность пообщаться с капитаном нашей команды!» — сообщается в «твиттере» московского клуба.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится 19 октября в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. Матч станет первым для московского клуба под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (14) — на 11-м месте.