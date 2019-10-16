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Маммана успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена

Маммана успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки колена
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана успешно перенёс операцию. Ранее у аргентинца выявили частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Всем большое спасибо за сообщение и поддержку! Спасибо богу за то, что всё прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение», — написал Маммана в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Эмануэля Мамманы.

Маммана получил травму при столкновении с нападающим «Урала» Павлом Погребняком на 12-й минуте матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1), после чего не смог продолжить игру. Предполагается, что футболист пропустит до восьми месяцев.

Маммане диагностировали травму «крестов», он может пропустить до 8 месяцев
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