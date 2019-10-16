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В Париже появилась 3-метровая скульптура с изображением лица Неймара

В Париже появилась 3-метровая скульптура с изображением лица Неймара
Футбол / Франция 0

На одной из парижских улиц появилась трёхметровая скульптура с изображением лица бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Посмотрите на эту скульптуру Неймара-младшего, созданную бразильским художником Маркосом Марино. Её высота почти три метра, и она будет экспонироваться в течение месяца на авеню Георга V, одной из самых важных улиц Парижа!» — сообщается в официальном «твиттере» Неймара.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в пяти матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором четырёх забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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