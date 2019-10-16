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«Нижний Новгород» объявил об отставке Дмитрия Черышева с поста главного тренера

«Нижний Новгород» объявил об отставке Дмитрия Черышева с поста главного тренера
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Дмитрий Черышев ушёл в отставку с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», сообщает официальный сайт клуба.

«За время своей работы в «Нижнем Новгороде» я занимался не только главной командой области. Уделял большое внимание развитию детско-юношеского футбола в регионе. Встречался с тренерами и их воспитанниками, проводил открытые уроки и мастер-классы, посетив 27 районов Нижегородской области.

Горжусь тем, что вместе со мной работал высокопрофессиональный тренерский штаб, в состав которого вошли и бывшие футболисты клуба — Антон Хазов и Дмитрий Полянин. С командой постоянно работала и продолжает работать группа молодых нижегородских ребят, которых мы начали привлекать к играм за главную команду.

Отдельно хочу выразить благодарность Губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину за оказанное доверие. Благодарю руководство и всех сотрудников клуба за совместную работу, за тёплые, дружеские отношения, которые царят в коллективе. Спасибо всем болельщикам «Нижнего Новгорода» за то, что вы всегда были с командой. Продолжайте верить в неё и поддерживать её", — сказал Черышев.

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