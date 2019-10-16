Пятов вышел на 1-е место среди вратарей в отборе на Евро-2020 по версии InStat
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов вышел на первое место среди вратарей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года по версии InStat.
За матч 8-го тура отбора Евро-2020 с командой Португалии 35-летний Пятов набрал 380 очков.
В общем зачёте Пятов, набрав 321 балл, опережает поляка Лукаша Фабианского (312), немца Мануэля Нойера (307), бельгийца Тибо Куртуа (292) и англичанина Джордана Пикфорда (292).
Пятов принял участие в семи матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и пропустил два мяча. Сборная Украины гарантировала себе первое место в турнирной таблице группы В и досрочно завоевала путёвку в финальную стадию Евро-2020. Украинцы впервые в истории досрочно прошли отбор на чемпионат Европы.
Пятов: секрет сборной Украины — тренер
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