В семье Лунёва родился сын

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом. В его семье родился сын Денис.

«15 октября у Андрея Лунёва и его супруги Дианы родился сын Денис.



Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Денису Андреевичу и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения!» — сообщается в официальном «твиттере» «Зенита».

Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил пять голов. Контракт вратаря с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года. Прежде он выступал за «Торпедо», «Истру», «Калугу» и «Сатурн».