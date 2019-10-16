В семье Лунёва родился сын
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом. В его семье родился сын Денис.
«15 октября у Андрея Лунёва и его супруги Дианы родился сын Денис.
Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Денису Андреевичу и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения!» — сообщается в официальном «твиттере» «Зенита».
Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил пять голов. Контракт вратаря с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года. Прежде он выступал за «Торпедо», «Истру», «Калугу» и «Сатурн».
Дзюба и Лунёв посоревновались друг с другом в исполнении пенальти
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