Месси назвал игроков «Барселоны», без которых не выиграл бы «Золотую бутсу»
Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси во время вручения «Золотой бутсы», приза лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, отметил партнёров по команде. Аргентинец заявил, что без них бы не сумел в шестой раз выиграть этот почётный приз.
«Луис Суарес и Жорди Альба, которые находятся здесь, — две главные причины, по которым я получаю эту награду. Без команды я бы не выиграл ни одного приза. Этот трофей предназначен для всей команды, он показывает вклад каждого.
Лига чемпионов — особенный турнир, который мы очень хотели выиграть. Но мы понимаем, что Примера — самое важное. Мы — «Барселона», стремимся выигрывать во всех турнирах, в которых участвуем», — цитирует Месси Football Espana.
В минувшем сезоне Месси в Примере забил 36 мячей.
Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере
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