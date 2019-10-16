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Месси назвал игроков «Барселоны», без которых не выиграл бы «Золотую бутсу»

Месси назвал игроков «Барселоны», без которых не выиграл бы «Золотую бутсу»
Футбол / Испания 0

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси во время вручения «Золотой бутсы», приза лучшему бомбардиру европейских чемпионатов, отметил партнёров по команде. Аргентинец заявил, что без них бы не сумел в шестой раз выиграть этот почётный приз.

«Луис Суарес и Жорди Альба, которые находятся здесь, — две главные причины, по которым я получаю эту награду. Без команды я бы не выиграл ни одного приза. Этот трофей предназначен для всей команды, он показывает вклад каждого.

Лига чемпионов — особенный турнир, который мы очень хотели выиграть. Но мы понимаем, что Примера — самое важное. Мы — «Барселона», стремимся выигрывать во всех турнирах, в которых участвуем», — цитирует Месси Football Espana.

В минувшем сезоне Месси в Примере забил 36 мячей.

Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере
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