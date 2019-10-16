Евдокимов возглавил «Нижний Новгород»
Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» назначен Роберт Евдокимов, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Евдокимов сменит Дмитрия Черышева на посту тренера «Нижнего Новгорода».
49-летний Евдокимов ранее тренировал «КАМАЗ-2», «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», «Оренбург», «Тобол» и «Ротор».
«Нижний Новгород» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на текущий момент является московское «Торпедо», набравшее 43 очка в 17 матчах.
Первый матч под руководством нового главного тренера нижегородцы проведут 19 октября с «Химками». Матч состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 15:00 мск.
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