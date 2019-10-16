Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Евдокимов возглавил «Нижний Новгород»

Евдокимов возглавил «Нижний Новгород»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» назначен Роберт Евдокимов, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Евдокимов сменит Дмитрия Черышева на посту тренера «Нижнего Новгорода».

49-летний Евдокимов ранее тренировал «КАМАЗ-2», «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», «Оренбург», «Тобол» и «Ротор».

«Нижний Новгород» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на текущий момент является московское «Торпедо», набравшее 43 очка в 17 матчах.

Первый матч под руководством нового главного тренера нижегородцы проведут 19 октября с «Химками». Матч состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 15:00 мск.

Гаджибеков: у «Нижнего Новгорода» есть всё, чтобы играть в РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019