Стоичков заплакал в прямом эфире, обсуждая расизм на матче Болгария — Англия
Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков, известный также по выступлению за «Барселону» и «Парму», эмоционально отреагировал на скандальную историю, случившуюся во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия. Из-за расизма со стороны фанатов хозяев матч дважды останавливали. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» TUDN USA.
Стоичков принял участие в обсуждении случившегося на испаноязычном телеканале TUDN USA. Сперва форвард раскритиковал болельщиков и призвал власти не пускать таких фанатов на трибуны. А затем Христо не смог сдержать слёз и опустил голову вниз.
После расистского скандала глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов ушёл в отставку.
В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
- 16 октября 2019
-
17:35
-
17:22
-
17:17
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:21
-
16:13
-
15:56
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
14:54
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:15
-
14:12
-
13:59
-
13:34
-
13:18
-
12:55
-
12:42
-
12:37
-
12:26
-
12:14
-
11:50
-
11:48
-
11:44
-
11:35
-
11:29
Партнерский контент