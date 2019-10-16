Стоичков заплакал в прямом эфире, обсуждая расизм на матче Болгария — Англия

Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков, известный также по выступлению за «Барселону» и «Парму», эмоционально отреагировал на скандальную историю, случившуюся во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия. Из-за расизма со стороны фанатов хозяев матч дважды останавливали. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» TUDN USA.

Стоичков принял участие в обсуждении случившегося на испаноязычном телеканале TUDN USA. Сперва форвард раскритиковал болельщиков и призвал власти не пускать таких фанатов на трибуны. А затем Христо не смог сдержать слёз и опустил голову вниз.

После расистского скандала глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов ушёл в отставку.