Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Девушка Луиса Адриано призналась, что футболист сделал ей предложение в туалете

Девушка Луиса Адриано призналась, что футболист сделал ей предложение в туалете
Футбол / РПЛ 0

Екатерина Дорожко, девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано, который сейчас выступает за «Палмейрас», призналась в своём «инстаграме», что бразильский футболист сделал ей предложение в туалете.

Так, на вопрос одного из пользователей «Где муж сделал предложение?» она кратко ответила: «В туалете». После этого у Дорожко уточнили: «Про туалет шутка или серьёзно?». В ответ она написала «Серьёзно».

Екатерина Дорожко призналась, что Луис Адриано сделал ей предложение в туалете
Екатерина Дорожко призналась, что Луис Адриано сделал ей предложение в туалете
Фото: «Инстаграм» Екатерины Дорожко
Екатерина Дорожко призналась, что Луис Адриано сделал ей предложение в туалете
Екатерина Дорожко призналась, что Луис Адриано сделал ей предложение в туалете
Фото: «Инстарам» Екатерины Дорожко

Напомним, Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента и выступал за московский клуб до лета этого года. В составе красно-белых форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» Адриано становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Луис Адриано был заменён из-за травмы в матче с «Сантосом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019