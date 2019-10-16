Девушка Луиса Адриано призналась, что футболист сделал ей предложение в туалете

Екатерина Дорожко, девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано, который сейчас выступает за «Палмейрас», призналась в своём «инстаграме», что бразильский футболист сделал ей предложение в туалете.

Так, на вопрос одного из пользователей «Где муж сделал предложение?» она кратко ответила: «В туалете». После этого у Дорожко уточнили: «Про туалет шутка или серьёзно?». В ответ она написала «Серьёзно».

Екатерина Дорожко призналась, что Луис Адриано сделал ей предложение в туалете Фото : «Инстаграм» Екатерины Дорожко

Екатерина Дорожко призналась, что Луис Адриано сделал ей предложение в туалете Фото: «Инстарам» Екатерины Дорожко

Напомним, Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента и выступал за московский клуб до лета этого года. В составе красно-белых форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» Адриано становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.