Девушка Луиса Адриано призналась, что футболист сделал ей предложение в туалете

Екатерина Дорожко, девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано, который сейчас выступает за «Палмейрас», призналась в своём «инстаграме», что бразильский футболист сделал ей предложение в туалете.
Так, на вопрос одного из пользователей «Где муж сделал предложение?» она кратко ответила: «В туалете». После этого у Дорожко уточнили: «Про туалет шутка или серьёзно?». В ответ она написала «Серьёзно».
Напомним, Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента и выступал за московский клуб до лета этого года. В составе красно-белых форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» Адриано становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
- 16 октября 2019
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