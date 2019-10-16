М. Лопес: простил Икарди, у меня нет с ним проблем
Нападающий «Кротоне» Макси Лопес сообщил, что помирился с нападающим «Интера» Мауро Икарди, который ранее увёл у него жену Ванду Нару.
«Я решил быть счастливым и принял важное решение. Мои отношения потерпели неудачу, но благодаря этим отношениям я стал отцом. Теперь я принял решение идти вперёд и не зацикливаться на плохом. Я думаю, что выбрал наилучший вариант.
Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни, не считая футбола, — дарить счастье моим детям. Остальное пусть останется в прошлом. Это страница, которую я перевернул давным-давно. Она больше не доставляет мне проблем», — приводит слова Лопеса Football Italia.
У Лопеса и Нары есть трое общих детей, которые сейчас проживают с Вандой и Икарди.
М. Лопес: Икарди и его жена бесят меня
- 16 октября 2019
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