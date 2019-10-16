М. Лопес: простил Икарди, у меня нет с ним проблем

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес сообщил, что помирился с нападающим «Интера» Мауро Икарди, который ранее увёл у него жену Ванду Нару.



«Я решил быть счастливым и принял важное решение. Мои отношения потерпели неудачу, но благодаря этим отношениям я стал отцом. Теперь я принял решение идти вперёд и не зацикливаться на плохом. Я думаю, что выбрал наилучший вариант.



Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни, не считая футбола, — дарить счастье моим детям. Остальное пусть останется в прошлом. Это страница, которую я перевернул давным-давно. Она больше не доставляет мне проблем», — приводит слова Лопеса Football Italia.



У Лопеса и Нары есть трое общих детей, которые сейчас проживают с Вандой и Икарди.

М. Лопес: Икарди и его жена бесят меня