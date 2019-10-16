Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агуэро попал в автомобильную аварию

Агуэро попал в автомобильную аварию
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

По информации источника, 31-летний аргентинский футболист не пострадал в результате аварии, однако Range Rover, на котором Агуэро ехал на тренировку, получил серьёзные повреждения. Отмечается, что нападающему не пришлось проходить медицинское обследование. Агуэро принял участие в командном занятии.

Матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» состоится 19 октября на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Манчестер Сити» набрал 16 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (14) — на шестом месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019