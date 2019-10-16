Аллегри близок к подписанию контракта с «МЮ» на сумму € 7,5 млн в год
Итальянский тренер Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.
Согласно информации источника, стороны близки к подписанию контракта, по которому зарплата 52-летнего специалиста на «Олд Траффорд» будет составлять порядка € 7,5 млн в год. Также сообщается, что итальянец в случае подписания соглашения с «красными дьяволами» попробует привести в «МЮ» бывших подопечных по туринскому «Ювентусу» Марио Манджукича и Эмре Джана, которые при Маурицио Сарри не имеют стабильной игровой практики.
Напомним, последним клубом Аллегри был «Ювентус». В «старой синьоре» он проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.
Источник: Аллегри пригласит в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» Эвра
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