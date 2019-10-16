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Жиго заговорил по-русски

Жиго заговорил по-русски
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в своём «инстаграме» поделился видео, в котором его партнёр по центру обороны в клубе Самуэль Жиго сказал несколько слов на русском языке.

В ролике Джикия говорит: «Уроки русского языка». После этого слово берёт Жиго: «Скажите, пожалуйста, как вас зовут».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из «Гента». Его трансфер обошёлся красно-белым в € 8 млн. В текущем сезоне француз принял участие в 15 матчах на клубном уровне. В его активе 4 забитых мяча. Контракт 26-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 12-е место. В активе команды 14 очков.

Джикия встретится с фанатами «Спартака» перед матчем с «Рубином»
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