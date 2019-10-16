«Не чувствую боли». Игроки «Зенита» прогнали Лунёва через тоннель

Игроки «Зенита» прогнали голкипера команды Андрея Лунёва после рождения у него сына по тоннелю.
Видео можно в «твиттере» «Зенита».
Ролик сине-бело-голубые прокомментировали словами: «Я не чувствую боли!»: тоннель для Андрея Лунёва».
Напомним, сегодня, 15 октября, у Лунёва родился сын, которого назвали Денис.
Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил пять голов. Контракт вратаря с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года. Прежде он выступал за «Торпедо», «Истру», «Калугу» и «Сатурн».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает четвёртое место. В активе команды 26 очков.
- 16 октября 2019
-
19:11
-
19:07
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:16
-
18:05
-
17:58Жиго заговорил по-русски Видео
-
17:42
-
17:35
-
17:22
-
17:17
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:21
-
16:13
-
15:56
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
14:54
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:15
-
14:12
-
13:59
-
13:34
-
13:18