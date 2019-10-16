«Не чувствую боли». Игроки «Зенита» прогнали Лунёва через тоннель

Игроки «Зенита» прогнали голкипера команды Андрея Лунёва после рождения у него сына по тоннелю.

Видео можно в «твиттере» «Зенита».

Ролик сине-бело-голубые прокомментировали словами: «Я не чувствую боли!»: тоннель для Андрея Лунёва».

Напомним, сегодня, 15 октября, у Лунёва родился сын, которого назвали Денис.

Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил пять голов. Контракт вратаря с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года. Прежде он выступал за «Торпедо», «Истру», «Калугу» и «Сатурн».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает четвёртое место. В активе команды 26 очков.