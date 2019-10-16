Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл до конца года

Нападающий сборной Чили и «Интера» Алексис Санчес перенёс операцию на левой лодыжке, сообщается на официальном сайте итальянской команды. Отмечается, что операция прошла успешно.



Напомним, Санчес получил травму в товарищеском матче с национальной командой Колумбии (0:0). Позже в медицинском штабе «Интера» у чилийского игрока диагностировали повреждение сухожилий на левой лодыжке.



Сообщается, что восстановление Санчеса займёт не менее трёх месяцев. Таким образом, чилийский футболист уже не сыграет в 2019 году.



30-летний Санчес перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах Серии А, забил один гол, а также получил одну красную карточку.

Санчес может выбыть из-за травмы до конца года