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Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл до конца года

Алексис Санчес перенёс операцию и выбыл до конца года
Футбол / Италия 0

Нападающий сборной Чили и «Интера» Алексис Санчес перенёс операцию на левой лодыжке, сообщается на официальном сайте итальянской команды. Отмечается, что операция прошла успешно.

Напомним, Санчес получил травму в товарищеском матче с национальной командой Колумбии (0:0). Позже в медицинском штабе «Интера» у чилийского игрока диагностировали повреждение сухожилий на левой лодыжке.

Сообщается, что восстановление Санчеса займёт не менее трёх месяцев. Таким образом, чилийский футболист уже не сыграет в 2019 году.

30-летний Санчес перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трёх матчах Серии А, забил один гол, а также получил одну красную карточку.

Санчес может выбыть из-за травмы до конца года
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