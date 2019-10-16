Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в «Инстаграме» поделился фото, на котором он делает предложение своей девушке — журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан.

В комментарии к снимку 22-летний футболист написал: «Самое главное «ДА» в моей жизни». Фото было сделано на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Зинченко и Седан на кадре предстали в футболках сборной Украины.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Зинченко.

Ранее Зинченко помог сборной Украины досрочно занять первое место в группе B отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и выйти в финальную часть турнира. В своей группе украинцы опередили национальные команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.