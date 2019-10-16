Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в «Инстаграме» поделился фото, на котором он делает предложение своей девушке — журналистке телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Владе Седан.
В комментарии к снимку 22-летний футболист написал: «Самое главное «ДА» в моей жизни». Фото было сделано на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Зинченко и Седан на кадре предстали в футболках сборной Украины.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Зинченко.
Ранее Зинченко помог сборной Украины досрочно занять первое место в группе B отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и выйти в финальную часть турнира. В своей группе украинцы опередили национальные команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.
Зинченко — журналистке: всю ночь болельщики будут заниматься любовью
- 16 октября 2019
-
19:07
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:16
-
18:05
-
17:58Жиго заговорил по-русски Видео
-
17:42
-
17:35
-
17:22
-
17:17
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:21
-
16:13
-
15:56
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
14:54
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:15
-
14:12
-
13:59
-
13:34
-
13:18
-
12:55
Партнерский контент