Бен-Арфа — о конфликте с «ПСЖ»: все, включая Неймара, удивлялись, что я не играю

Сегодня, 16 октября, парижский трудовой суд рассмотрел спор между «ПСЖ» и хавбеком Атемом Бен-Арфа. Напомним, причиной конфликта стало отсутствие игровой практики у игрока в период с апреля 2017 года по июнь 2018 года.
«Все футболисты были удивлены, что я не играл, включая Неймара, потому что я очень хорошо тренировался. Мне сказали: «Ты сдашься, ты сойдёшь с ума», но я не боюсь невзгод. Я оставался, потому что был уверен, что буду играть», — приводит слова Бен-Арфа L'Equipe.
«ПСЖ» не нарушал своих обязательств, не включая футболиста в состав, он был выведен из состава из-за слабых тренировок и низких спортивных показателей», — отметила юрист Мари-Элен Коэн-Гийемене, представляющая интересы «ПСЖ».
Сообщается, что решение суда будет вынесено 16 декабря 2019 года.
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