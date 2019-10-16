Соболев: не нужно вообще есть. Чтобы вызвали в сборную, нужно работать

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, как прошёл дебютный вызов в сборную России.

«Когда только приехал, поговорил с Черчесовым. Он спросил, готов ли я, как настрой. Вот и весь разговор. Почему не играл – понятно. Первый раз в сборной, новый коллектив. Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть.

После возвращения из сборной более опытным себя не чувствую. Всё как и было. Так же тренируемся, работаем, у нас скоро игра. Ничего такого особенного нет.

Что такое нужно съесть, чтобы тебя вызвали в сборную? Не нужно вообще есть, нужно работать. И чтобы туда попасть и чтобы закрепиться, нужно работать», — цитирует Соболева официальный сайт РПЛ.