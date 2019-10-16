Соболев: не нужно вообще есть. Чтобы вызвали в сборную, нужно работать
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, как прошёл дебютный вызов в сборную России.
«Когда только приехал, поговорил с Черчесовым. Он спросил, готов ли я, как настрой. Вот и весь разговор. Почему не играл – понятно. Первый раз в сборной, новый коллектив. Я даже не рассчитывал сыграть. Нужно было освоиться, со всеми познакомиться. Никакой обиды на тренерский штаб не может быть.
После возвращения из сборной более опытным себя не чувствую. Всё как и было. Так же тренируемся, работаем, у нас скоро игра. Ничего такого особенного нет.
Что такое нужно съесть, чтобы тебя вызвали в сборную? Не нужно вообще есть, нужно работать. И чтобы туда попасть и чтобы закрепиться, нужно работать», — цитирует Соболева официальный сайт РПЛ.
Божович: Соболев может заменить Дзюбу в сборной России через какое-то время
- 16 октября 2019
-
20:29
-
20:18
-
20:12
-
19:55
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:11
-
19:07
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:16
-
18:05
-
17:58Жиго заговорил по-русски Видео
-
17:42
-
17:35
-
17:22
-
17:17
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:21
-
16:13
-
15:56
-
15:43
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:05
-
14:54
-
14:48
Партнерский контент