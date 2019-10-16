Соболев: за Шомуродовым особо не слежу

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев высказался о соперничестве в бомбардирской гонке Российской Премьер-Лиги с Эльдором Шомуродовым из «Ростова». После 12 туров оба футболиста забили по 10 мячей и возглавляют гонку снайперов чемпионата.

«За Шомуродовым особо не слежу. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Так чтобы следить – нет. Я себя с ним не сравниваю, может, мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан. Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью, как Златан. Тогда гол, конечно, посвящу Ибрагимовичу», — цитирует Соболева официальный сайт РПЛ.

С 10 голами и 3 результативными передачами Соболев также лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».