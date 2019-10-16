Агуэро — об аварии: какое прекрасное утро

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро опубликовал на странице в «Инстаграме» фотографию автомобиля, на котором сегодня, 16 октября, попал в аварию.

«Какое прекрасное утро», — подписал фото Агуэро.

Фото: «Инстаграм» Серхио Агуэро

Ранее стало известно, что Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Игрок не получил травм, однако Range Rover, на котором Агуэро ехал на тренировку, получил серьёзные повреждения.

Матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» состоится 19 октября на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Манчестер Сити» набрал 16 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (14) — на шестом месте.