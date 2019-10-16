Ансальди показал, как побеждал в армрестлинге Халка и Дзюбу
Бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди, ныне выступающий за «Торино», в своём «инстаграме» поделился роликами, в которых он боролся по правилам армрестлинга с игроками сине-бело-голубых Халком и Артёмом Дзюбой.
В первом видео аргентинец поборол на руках бразильского форварда. Во втором ролике он уже оказался сильнее Дзюбы. В поединке-реванше российский нападающий снова проиграл Ансальди.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Кристиана Ансальди.
Напомним, в России Ансальди выступал за «Рубин» и «Зенит». В Казани он выступал в период с 2008 по 2013 год. После этого он перебрался в Санкт-Петербург, где выступал до 2014 года. После этого аргентинец сдавался в аренду «Атлетико» и «Дженоа», которая в итоге и выкупила его контракт.
Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины назвал Ансальди придурком
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