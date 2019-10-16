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Хавбек «Эвертона» Гбамен пропустит три месяца из-за травмы

Хавбек «Эвертона» Гбамен пропустит три месяца из-за травмы
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перенёс операцию на сухожилии правой четырехглавой мышцы, сообщается на официальном сайте английской команды.

Сообщается, что футболист пропустит не менее трёх месяцев. Напомним, 24-летний полузащитник вернулся к тренировкам в начале октября после полученной травмы, однако позже у него случился рецидив.

Гбамен перешёл в «Эвертон» минувшим летом. Ивуарийский футболист принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги.

«Эвертон» набрал 7 очков в 8 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 24 очка в 8 матчах. В тройку лидеров также входят «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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