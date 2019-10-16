В селе на Алтае ДК назовут в честь Смолова. Игрок выделил средства на его ремонт

В селе Костин Лог (Алтайский край) дом культуры назовут в честь форварда «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова. Об этом сообщается в «инстаграме» населённого пункта.

«Ура! Закручен последний саморез, и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего дома культуры закончен! Теперь, когда все строительные работы завершены, мы готовы поблагодарить наших спонсоров лично и совсем скоро начнём рассылать благодарственные памятные открытки! А также сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Фёдором Смоловым — и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением дому культуры его имени», — сказано в сообщении в «инстаграме» села.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» села Костин Лог.

В ответ Смолов в своём аккаунте социальной сети выложил видео, в котором сказал: «Привет! Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в доме культуры. Очень горд и рад, что жители села решили назвать дом культуры моим именем. По возможности я туда приеду и сам на все посмотрю. Всем обнимашки».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Фёдора Смолова.