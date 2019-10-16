Погба и де Хеа не сыграют в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа пропустят матч 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», сообщает Sky Sports.



Напомним, Погба усугубил травму лодыжки в матче с лондонским «Арсеналом» (1:1), после чего пропустил две игры. Де Хеа получил травму левой ноги в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Швеции (1:1). Из-за повреждения голкипер был вынужден на 60-й минуте попросить замену.



Матч 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 20 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Манчестер Юнайтед», набрав 9 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (24) — на 1-м месте.