«Динамо» проявляет интерес к главному тренеру молодёжной сборной Польши
Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич является одним из претендентов на пост наставника московского «Динамо», сообщает журналист Цезарий Ковальский в своём «твиттере».
Так, после победы молодёжной сборной Польши над сверстниками из Сербии (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы U21 2021 года Ковальский написал: «Не удивлён, почему Михневич входит в сферу интересов московского „Динамо“.
После 4 туров молодёжная сборная Польши возглавляет турнирную таблицу своей отборочной группы, набрав 10 очков. Далее следуют Россия (8), Болгария (5), Сербия (4), Эстония (3), Латвия (2).
«Динамо» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает предпоследнее, 15-е место. В активе столичной команды 10 очков.
Эксперты назвали имя возможного преемника Хохлова на посту тренера «Динамо»
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