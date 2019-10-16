Президент УАФ Павелко пошёл на конфликт с братьями Суркисами и получил «в морду»

Председатель профсоюза «Футболисты Украины» Олег Печерный рассказал, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко попал в скандальную ситуацию во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Португалии.
«Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к уважаемым людям – братьям Григорию и Игорю Суркисам (почётный член УЕФА и президент киевского «Динамо». — Прим. „Чемпионата“), бывшему премьер-министру страны Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду. Но Павелко не успокоился и вернулся продолжить разборки вместе с криминальным авторитетом по кличке Нарик.
Остановить конфликт смогла только полиция, но информация дошла до президента Украины Владимира Зеленского. Павелко пришлось звонить ему, оправдываться и извиняться. Теперь наверняка эту неприятную историю замнут. Но вот Игорь с Григорием Суркисы вряд ли просто так всё забудут", — приводит слова Печерного Prosports.kz.
Позже эту информацию в комментарии Tribuna.com подтвердила дочь Игоря Суркиса Яна.
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